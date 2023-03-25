Маска, я тебя знаю: ранее судимый житель Омска во второй раз совершил грабеж ювелирного магазина с перебинтованной головой

Фото: стоп-кадр видео омской полиции.

В Омске 41 летний рецидивист ограбил ювелирный магазин. Омич был крайне предусмотрителен и прежде, чем пойти в ювелирную лавку, забинтовал голову, прикинувшись больным. Два года назад мужчина уже использовал такую же схему для аналогичного грабежа. Его все равно поймали, и последовало законное наказание. Да и на этот раз отвертеться не удалось: чересчур явная маскировка - первое, что бросилось в гласа правоохранителям при просмотре видео камер наблюдения в магазине.

- В ходе осмотра места происшествия полицейскими установлено, что в магазин пришел мужчина с перебинтованной головой под видом покупателя. Осматривая витрины с ювелирными украшениями, он остановился в выборе на массивной цепи из золота. Под предлогом примерки ювелирного изделия, омич надел ее на шею, а затем мужчина выбежал из магазина вместе с товаром стоимостью 192 тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – им оказался ранее судимый за имущественные преступления 41-летний омич. Его задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Примечательно, что подобный способ он уже использовал, совершая аналогичное преступление в 2021 году, после которого он также был установлен и задержан, - рассказали правоохранители.

На момент задержания цепь уже была сдана в ломбард за 47 тысяч рублей. Ее изъяли и вернули владельцу. На мужчину снова завели уголовное дело за грабеж. Несмотря на новый провал с маскировкой, омич искренне считал, что полностью забинтованная голова с прорезями для глаз - вполне жизнеспособная идея.