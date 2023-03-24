Экс-главу омской налоговой Репина за взятку в 10 млн рублей оставят в СИЗО до 17 июня

Фото: сайт МСЧ России.

Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-главе омской налоговой Владимиру Репину до 17 июня. 48-летний Репин в 2011-2022 годах возглавлял Омскую налоговую службу, а в момент ареста занимал должность начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России.

Уголовное дело было заведено 17 октября 2022 года по материалам Омского УФСБ по факту получения бывшим начальником УФНС России взятки в особо крупном размере через посредника – адвоката от генерального директора ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрия Немиша «за невключение вышеуказанных обществ в план выездных налоговых проверок на 2021 год». Предприниматель признал свою вину частично, указывая на то, что налоговики сами вымогали у него такие взятки.

- Репин В.В. обвиняется в совершении особо тяжкого преступления коррупционного характера, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Учитывая сведения о личности фио, а также принимая во внимание общественную опасность совершенного им преступления, предварительное следствие полагает, что находясь на свободе он, осознавая последствия привлечения его к уголовной ответственности, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, уничтожить доказательства и иным путем воспрепятствовать производству по настоящему уголовному делу, в том числе, используя свое должностное положение, угрожать свидетелям, изобличающим его в совершении преступления, - сообщается обоснование в постановлении суда.