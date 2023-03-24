Жительницу Омска лишили родительских прав на троих дочерей из-за ужасных условий

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Омске мать троих детей лишили родительских прав из-за ужасных условий содержания малолетних. Об этом в пятницу сообщили в ГУ ФССП по региону. Ленинский районный суд удовлетворил иск органов опеки и лишил права воспитывать детей 31-летнюю жительницу Омска.

В двухкомнатной квартире, где давно не убирались, за неуплату отключили свет, а еще держали собаку без выгула, жили не только мать и трое малюток. Жилплощадь в общей сложности делили между собой пятеро взрослых и четверо детей. Квартира была излишне замусорена и кишела паразитами: тела девочек при изъятии органами опеки были покрыты паразитами.

При этом малышек не водили в детсад, они не посещали улицу, им не покупали игрушки, одежду, канцелярию. О нормальном питании тоже можно было только мечтать. Воспитанием девочек никто не занимался - целыми днями крошки дошкольного возраста были предоставлены самим себе и нехитрым развлечениям.

Когда нагрянули органы опеки, девочек равнодушно отдали представителям закона, подчеркнули приставы. Сейчас дети находятся в детском доме.