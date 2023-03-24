Четыре маленьких львёнка временно поселились в Омском цирке

Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Иртыш»

Радостное событие в Омском цирке: четырех маленьких львят сейчас опекает коллектив организации и гастролирующие артисты. Подробности рассказывает ведущая «Вести.Культура» Татьяна Суровая.

Родились озорники на гастролях, а сейчас африканские львята в морозном сибирском городе. Пряник, Патрон, Тула и Кьяра уже питаются молоком, мясом и морковью. Их мать выкармливала детенышей сама, а позже ей всё же пришлось выйти на манеж.

Пока мама работает за пушистыми котиками присматривает весь коллектив цирка. Каждый звереныш отличается своим характером.

- Девчонки характерные. Они всегда такие. У них очень сильный характер. Мальчики более лояльные, некапризные. Второй мальчик у нас пухляк. Он любит покушать и поспать, – рассказывает дрессировщица Жанна Семакова.

Квартет уже неплохо подрос и набрался сил. Через пару месяцев они смогут выйти на манеж, а через два года уже будут полноценными артистами. Но до этого они должны дорасти.

- Конечно, это большое чудо, когда появляются такие малыши. Мы, в свою очередь, стараемся, чтобы им было комфортно в омском цирке и вкусно. Поэтому они у нас кушают мяско, козье молоко, перепелиные яички и иногда добавляем в рацион морковь, – пояснил директор Омского цирка Виталий Доля.

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