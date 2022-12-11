В Омской области в середине следующей недели похолодает до -38 градусов

В начале рабочей недели Омск завалит снегом Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омскую область после нескольких относительно теплых и снежных дней вернутся морозы. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

В понедельник, 12 декабря, в ночные часы температура воздуха будет -12...-17 градусов, местами до -28 градусов. Днем в Омске воздух прогреется до - 5 градусов. Ожидается снег. Местами и вовсе метель. Ветер юго-восточный, юго-западный с порывами до 18 метров в секунду.

Во вторник, 13 декабря, ночью -9...-14 градусов. В отдельных районах столбик термометра опустится до -23 градусов. Днем -7...-12 градусов. В течение суток ожидаются осадки в виде снега, метель. Ветер юго-западный скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В среду, 14 декабря, в Омскую область вернутся морозы. Ночь ожидается -27...-32 градуса. Местами еще холоднее — до -38 градусов. В дневные часы -21...-26 градусов. Преимущественно без осадков. Слабый северный, юго-восточный ветер. Скорость его не превысит 8 метров в секунду.