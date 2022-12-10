В Омске в одном из торговых комплексов откроют первую аэротрубу

Фото: соцсети.

Омский ТРК «Маяк Молл» на проспекте Комарова анонсировал открытие аэродинамической трубы уже в ближайший понедельник. Аттракцион будет доступен для всех желающих, за исключением посетителей с противопоказаниями по здоровью: беременных, а также омичей с некоторыми специфическими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что аэротруба открывается летом 2022 года, но сроки перенесли на конец года.

Стоимость за две минуты полета составит 2000 рублей для взрослого гостя и 1600 рублей для ребенка до 14 лет. Можно также приобрести полеты протяженностью 4, 6, 10, 12, 15, 18, 30 и 60 минут. За час в аэротрубе придется выложить 34 тысячи рублей.

Подписчики сообщили, что в других городах Сибири цена на аттракцион значительно ниже - до 1700 рублей для взрослого за две минуты полета.