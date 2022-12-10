Омские медики за час прооперировали 68-летнему пациенту аневризму брюшной аорты

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

Омские медики спасли жизнь 68-летнему пациенту за час. Накануне в областную больницу мужчина поступил с жалобами на боли в животе, которые постоянно мучили его на протяжении последних нескольких месяцев. До госпитализации пациент проходил обследование терапевта, гастроэнтеролога, уролога и хирурга. Патологий не нашли. И только при поступлении в медучреждение УЗИ живота показало увеличение размеров основного сосуда – аорты, а МСКТ с контрастом выявило аневризму брюшного отдела аорты. Врачи приняли решение срочно оперировать больного.

– Такие патологии, как правило, оперируются открыто. В сосудистой хирургии это считается одной из самых сложных операций, особенно если не дай бог происходит разрыв, – отметил сосудистый хирург ОКБ Максим Герасименко.

Врачи сразу исключили общий наркоз в силу возраста пациента и приняли решение имплантировать пациенту стент-графт через два небольших разреза на бедрах, без разреза на животе. Операцию провел рентген-хирург Михаил Ситников, вся процедура заняла около часа времени. Сейчас пациент восстанавливается.

– Это дорогостоящая операция, выполняется по квотам. Но даже в нынешней непростой ситуации государство выделило деньги и удалось ее выполнить в условиях нашей больницы совместно с ренгенхирургами бесплатно для пациента! – добавил Максим Герасименко