Западня Паши: омич, отбывающий срок за распространение, рассказал, как попал на кривую дорожку

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

История 31-летнего Павла из Омска немного схожа с теми, что описывают сегодня многие российские СМИ. Журналисты давно пытаются донести до общественности, что граждане Украины не прекращают работу над наркодиверсией против России. Они всеми правдами и неправдами вербуют для себя наркозакладчиков «соль», заставляя колесить по самым отдаленным уголкам страны. Обещают золотые горы, а потом, когда круг смыкается, и на цепочку наркодилеров выходят правоохранители, бросают один на один, тонуть в этой беде уже без них.

Паша утонул в 2018-ом. Утонул один, и без организаторов. Самое обидное, наверное, в его истории, что организаторами оказались друзья детства. В один миг у парня не осталось никого, кроме мамы, папы и младшего брата.

Паша, как и двое его «друзей», родился в Донецке и жил там до 26 лет. Сменить страну и гражданство подтолкнула политическая ситуация 2014 года.

- Мы втроем были знакомы давно, класса с 10-го, вместе гоняли в футбол, гуляли, купили по первой машине, крутили болты и гайки. Когда на Украине началось национальное противостояние в 2014-ом году, все вместе решили ехать в Россию, получать здесь гражданство, жить и работать как все, - рассказывает парень.

В Омск он попал неслучайно: по программе ускоренного получения гражданства «Соотечественники», как прибывший с территории бывшего СССР, и, подав документы летом 2014-го года, в 2015-ом он уже был полноправным членом российского общества, омичом.

Правда, его друзья обзаводиться российским гражданством не торопились. Оставались украинцами, но жили в Омске. Будь Паше лет 40, стоило бы насторожиться, но разве задумываются люди о чем-то таком в 26?

- Летом 2014 года мы все вместе устроились на работу в частную небольшую фирму. В качестве менеджеров продавали автохимию, резину, запчасти и комплектующие для автомобилей. А потом я пошел на контрактную службу. Зарплаты в 40-50 тысяч, может, и хватало на жизнь, но хотелось больше – а военным прилично платят. Через два года вернулся, парни меня встретили. Оказалось, что поднимают на обороте наркотиков неплохие деньги, продавая «соль». Молодежь, мол, скупает - у них это модно. Мне тоже предложили. Я пытался отказаться, они меня успокоили, что, вроде 1,5 года так зарабатываем и все нормально, ну, я и успокоился. Думал, раз-два раскидаем закладки, и все, - вспоминает Паша, которого арестовали через 4 месяца.

После ареста родители Паши пытались связаться с друзьями, но бесполезно. Друзья юности, с которыми несколько лет все праздники и будни провели, как в воду канули – телефоны молчали, соцсети удалены, на съемных квартирах – никого.

- Все эти четыре месяца я искренне думал, что эти истории с посадками, с организаторами, которые оказываются ни при чем, - все это не про меня. Я же какой-то другой, мне повезет. Теперь выходит, несу наказание один за всех. Да, обидно, неожиданно, непонятно... – теряется парень. – У меня ведь просто были планы открыть свой бизнес. Собирал стартовый капитал. До этого машину купил, на Алтай съездил отдохнуть – все как у всех. Желания заниматься криминалом вообще не было...

За эти четыре месяца Паша подсчитал, что «заработал» тысяч 400-500 в рублях. А еще шесть лет колонии общего режима и пугающую неизвестность по окончании срока.

- Я даже не сразу понял, что, видимо, меня подставили, видимо, заранее отвели мне роль исполнителя, всего-то закладчика, который друзьям не задавал лишних вопросов, фасовал, развозил, и на посадку оказался первым и… единственным. Молниеносно все закончилось. Только потом понял – они же даже гражданство получать не стали, а я получил. Правда, хотел нормальной жизни… - размышляет Паша.

К этой нелегкой правде бывший наркозакладчик пришел только четыре года спустя - настолько зловещей она оказалась, что парень не сразу смог ее принять и жить дальше. До конца заключения у Паши впереди еще два года.

Материал подготовлен при участии пресс-службы УФСБ России по Омской области и пресс-службы УФСИН России по Омской области.

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