Бабочка не прилетела: житель Омска лишился сбережений, пытаясь вызвать жрицу любви

Вечер мужчине пришлось и дальше коротать в полном одиночестве с бутылкой спиртного Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Омска лишился более 600 тысяч рублей, пытаясь заказать ночную бабочку на одном из сайтов знакомств.

Как рассказал полицейским 28-летний омич, в один из вечеров он распивал алкогольные напитки, попутно просматривая сайт знакомств. На одном из подобных порталов потерпевший обнаружил объявление с предложением интимуслуг. Мужчина не стал медлить - набрал указанный в нем номер и договорился о встрече с девушкой. Красотка потребовала 2 тысячи рублей в качестве предоплаты за свои услуги. Омич навеселе перевел необходимую сумму, но его ждало разочарование - никто так не приехал.

Прошло некоторое время и на его телефон поступил звонок от незнакомца, представившегося администратором сайта. Голос в трубке сообщил, что нужно оформить страховку в размере 12,8 тысяч рублей. Мужчина послушался и перевел деньги. После этого «администратор» вновь позвонил и сообщил, что ничего на счет не поступало. Омич, будучи сильно пьяным, совершил еще несколько переводов звонившему под разными предлогами. Их назначения он вспомнить не смог. Утром потерпевший обнаружил, что с его счетов пропала сумма в размере более 600 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители завели уголовное дело на злоумышленников по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Максимальное наказание, которое им может грозить, - 6 лет колонии.

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