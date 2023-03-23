Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 марта 2023 6:40

Дорого-богато: омичи потратили несколько миллиардов на драгоценности в 2022 году

Омск занял 29 строчку рейтинга по тратам на ювелирные украшения
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Иван МАКЕЕВ

2,7 миллиарда рублей потратили омичи на ювелирные украшения в 2022 году. Об этом сообщают аналитики бренда «Sokolov».

Несмотря на то, что год был сложным в экономическом плане, жители сибирского региона заняли 29 место по стране по тратам на драгоценности.

Правда, в Сибирском федеральном округе у Омска всего лишь шестая строчка. Однако это не помешало омичам тратить на дорогие «безделушки» по 50 тысяч рублей.

- Средний чек в ювелирных магазинах Омска вырос на 13% и достиг 5 091 рублей. Это на 23% ниже, чем в среднем по стране, - поясняют статистики.

К слову, доля продаж Омска в СФО составила более 9%. Драйвером СФО стал Красноярский край с оборотом 5,9 млрд рублей - на него пришлось 20% продаж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омске оказались самые скупые женихи

На покупку обручального кольца возлюбленным они готовы потратить не более 6 тысяч рублей (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ