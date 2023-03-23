Не мог дышать: омские хирурги спасли пациента с аневризмой и разрывом сонной артерии, которую он «вынашивал» три месяца

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

Омские сосудистые хирурги областной больницы спасли жизнь и здоровье жителя района, который слишком затянул вопрос со срочной операцией. Ранее мужчина получил травму в области шеи, но несколько месяцев не обращался к врачам. Очень боялся. Постепенно на шее стала расти шишка. И в декабре - когда достигла огромных размеров - он все же решился обратиться в ОКБ. Разумеется, запущенного пациента сразу госпитализировали.

При обследовании врачи выявили аневризму сонной артерии и ее разрыв с гематомой. Это страшная патология, при которой возможно только либо дальнейшее кровотечение и смерть, либо инсульт. Несмотря на все риски и уговоры, от операции пациент наотрез отказался и уехал обратно домой. А в начале марта, то есть спустя три месяца, он вернулся: настояли родственники, да и сам пациент уже почти не мог дышать.

- Экстренно взяли его в операционную, целый час не могли дать наркоз, так так сместились все структуры в области шеи, в том числе и трахея. Не могли его заинтубировать - это удалось сделать только с помощью бронхоскопа и с большим трудом. Времени на подготовку не было, дальше - сразу операция. Планировали вскрыть грудную клетку , чтобы сначала зажать общую сонную артерию. Но обошлись менее травматичным доступом только на шее.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

Удалось остановить кровотечение, артерия была разорвана на протяжении 10 см. А главное удалось полностью запротезировать сонную артерию и восстановить кровоток в головной мозг, - пояснил состояние мужчины на момент поступления сосудистый хирург ОКБ Максим Герасименко.

Врач особо обратил внимание на то, что при кровотечении из сонной артерии, особенно в таком состоянии, за пару минут теряется вся кровь.

- Еще переживали за инсульт, так как при пережатии сонной артерии кровь перестает поступать в головной мозг и если это длится более 30 минут, то может сформироваться инсульт. Такую операцию я делал впервые. Пришлось еще и кожу иссекать, которая уже некротизировалась. В операционную ко мне пол больницы забегало, чтобы посмотреть. Не все верили с положительный исход. Но мы его добились! - добавил хирург.

После того, как мужчина проснулся, отошел от наркоза, из реанимации его перевели в отделение, а затем благополучно выписали.

- Без осложнений он прошел и саму операцию, и послеоперационный период. Если до операции он был в крайне тяжелом состоянии, ругался и ничего не хотел: долгое время он толком не спал ночами, плюс отсутствие нормального кровообращения давало о себе знать - начинает прогрессировать энцефалопатия. То после, уже находясь в отделении - это был самый радостный и позитивный пациент. Заходишь - жмет руку, благодарит, катает других пациентов на каталке, - поделился Герасименко.