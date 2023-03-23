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Происшествия23 марта 2023 1:30

В Омской области двоих братьев-охотников заставили выплатить 200 тысяч рублей за незаконно убитую косулю

Мужчины застрелили животное в охотничьем угодье «Нижнеиртышское», не имея разрешения
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: УМВД России по Омской области.

Фото: УМВД России по Омской области.

Судебные приставы Саргатского района взыскали с двух местных братьев-охотников 200 тысяч компенсации в качестве вреда, нанесенного природе. Из материалов уголовного дела «Пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения» следует, что в конце января прошлого года мужчины приехали на территорию охотничьего угодья «Нижнеиртышское», которое находится неподалеку от деревни Тамбовки.

- Там братья застрелили косулю, не имея на это специального разрешения. Суд признал их виновными и обязал компенсировать причиненный материальный ущерб в размере 200 тысяч рублей, а также лишил права заниматься охотой сроком на один год, - сообщили в ведомстве.

Приставы предупредили мужчин о необходимости своевременного погашения долга. Один из братьев сразу же выплатил весь ущерб.

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