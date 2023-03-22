«Наваждение» 18+: в Доме актера покажут спектакль через призму обсессивно-компульсивного расстройства

Фото: Мария Кот

Как любить в современном мире человека, а не себя. Как побороть собственный эгоизм и отдаться чувствам, когда мысли подчинены определенным правилам. И вообще, как жить, если ты не управляешь своей судьбой? На десятки «как» ответит спектакль омских режиссеров «НАВАЖДЕНИЕ».

Постановка сыграна через призму обсессивно-компульсивного расстройства в жанре пластической драмы в музыкальном оформлении. Необычный спектакль о чувствах написан и поставлен творческим дуэтом the.MANKA Марией Кот и Дарьей Балашовой.

Передать на словах эмоции от просмотра невозможно. Однозначно нужно идти и смотреть, погружая в реалии современной любви. Отодвигая завесу многих «против».

Как рассказала «КП-Омск» Мария Кот, поставить спектакль для нее было всегда мечтой. Но мечты иногда сбываются. Вместе с Дарьей Балашовой их творческий выход в люди начался с обычного поэтического вечера, а чуть позже появился сценарий спектакля.

- Наш спектакль «наваждение» создавался ровно 9 месяцев. Поэтому мы зовём его нашим общим ребёнком. 21 февраля состоялась премьера - появился на свет наш первенец, теперь главная задача воспитать его и дать долгую и успешную творческую жизнь. Мы молодые авторы и все, что мы делаем для себя, называем экспериментом. Конечно, мы очень надеемся и верим, что наше «Наваждение» будет жить в репертуаре дома актёра достаточно долго и востребовано, - рассказала изданию Мария Кот.

В планах начинающих режиссеров сделать серию спектаклей, объединенных одним общим лейтмотивом психологических проблем, но обрамлённых в разные ситуации и обстоятельства.

Отметим, что в следующий раз постановку можно увидеть 16 мая в Доме актера (ул. Ленина, 45).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты назвали Омск одним из самых доступных городов для турпоездок

Средняя стоимость суток проживания - 2 250 рублей (подробнее)