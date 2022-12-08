Появился из ниоткуда: под Омском своенравный енот поставил на место рыбаков

Фото: скриншот видео

Накануне в социальных сетях разлетелось видео с милым только на первый взгляд енотом, который пришел к рыбакам. Четвероногое животное не было радо появлению не званных гостей. Странный инцидент произошел в районе деревни Кумыра Омской области.

Рыбаки поначалу хотели угостить рыбой, прибежавшего к нему хищника, однако тот вовсе не был голоден. Напротив, енот, как отметил сам автор видео, принялся кошмарить рыболовов. Животное вцепилось пастью в бур, лежавший на поверхности замерзшей реки, и попыталось утащить его с собой, но не получилось. Потом миловидный зверек резко переключил свое внимание на коробку со снастями.

Старания стащить хоть что-то у растерянных рыбаков закончились провалом. Мужчины все-таки смогли спугнуть своенравное животное - оно так же быстро скрылось в зарослях, как и появилось.

В комментариях под постами в соцсетях предположили, что столь необычное поведение енота могло быть следствием заражения бешенством. Однако некоторые пользователи все-таки смогли успокоить взбудораженных комментаторов, объяснив, что четвероногий хищник просто привык к людям.

На самом деле опасения омичей не беспочвенны, так как в регионе с начала года было зарегистрировано несколько случаев бешенства среди данного вида животных.

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