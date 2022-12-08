Из озера Эбейты и Амринской балки предлагают сделать заказник Омской области

Озеро Эбейты. Фото: Управление культуры Полтавского района

Омский педуниверситет работает над обследованием территорий Омской области. К 2025 году будет готово заключение по обновлению Красной Книги региона.

За текущий год ученым удалось провести мониторинг в 10 районах области. Специалисты обнаружили ряд ценных растений, которые нуждаются в особом отношении со стороны человека. Растут в нашем регионе ковыль перистый и ковыль Залесского, которые занесены в Красную книгу РФ. Но вот есть и те, что нужно исключить - это рдест курчавый и василек прижаточешуйчатый.

- В ходе исследований обнаружено 848 ценопопуляций 50 редких видов растений и 7 видов лишайников, занесенных в Красную книгу Омской области, 21 таксона, нуждающихся в особом внимания к их состоянию в природной среде, - уточняют в педуниверситете.

Региональному минприроды ученые рекомендуют отнести к особой охраняемой зоне и сделать заказник из озера Эбейты и Амринской балки. Этот уголок уникальной живой природы просто не может значиться «сиротой».

Что касается животных, пока к занесению в Красную Книгу рекомендован Кузнечик Севчук Лаксманна, обнаруженный в Павлоградском районе в окрестностях Кайдаула и в Русско-полянском районе в окрестностях села Бузан. Исключить из документа предлагают раков широкопалого и узкопалого.

Правда, это еще не все данные. Обследования продолжатся в ближайшие два года. И только после этого можно будет выносить итоговое заключение. Главное, чтобы не получилось как с рысями и росомахами.

Омский педуниверситет работает над обследованием территорий Омской области. К 2025 году будет готово заключение по обновлению Красной Книги региона.

За текущий год ученым удалось провести мониторинг в 10 районах области. Специалисты обнаружили ряд ценных растений, которые нуждаются в особом отношении со стороны человека. Растут в нашем регионе ковыль перистый и ковыль Залесского, которые занесены в Красную книгу РФ. Но вот есть и те, что нужно исключить - это рдест курчавый и василек прижаточешуйчатый.

- В ходе исследований обнаружено 848 ценопопуляций 50 редких видов растений и 7 видов лишайников, занесенных в Красную книгу Омской области, 21 таксона, нуждающихся в особом внимания к их состоянию в природной среде, - уточняют в педуниверситете.

Региональному минприроды ученые рекомендуют отнести к особой охраняемой зоне и сделать заказник из озера Эбейты и Амринской балки. Этот уголок уникальной живой природы просто не может значиться «сиротой».

Что касается животных, пока к занесению в Красную Книгу рекомендован Кузнечик Севчук Лаксманна, обнаруженный в Павлоградском районе в окрестностях Кайдаула и в Русско-полянском районе в окрестностях села Бузан. Исключить из документа предлагают раков широкопалого и узкопалого.

Правда, это еще не все данные. Обследования продолжатся в ближайшие два года. И только после этого можно будет выносить итоговое заключение. Главное, чтобы не получилось как с рысями и росомахами.

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