В Омской области наблюдается оживление на рынке ипотечного кредитования

Фото: пресс-служба ВТБ.

Данные аналитиков ВТБ говорят о восстановлении рынка розничного кредитования.

- Только за первую половину ноября физлица увеличили спрос на кредиты на 27% по сравнению с первой половиной октября, в том числе выдачи ипотеки за этот период в целом по России увеличились на 10%. По экспертной оценке кредитной организации, всего во втором полугодии продажи розничных кредитов на рынке могут вырасти более чем в 1,5 раза по сравнению с первым. Предварительный прогноз - по итогам 2022 года физлица оформят более 10 трлн рублей кредитов. Граждане не откладывают свои планы, в том числе жилищные, и конец года как-никогда является «горячей порой» для многих банков, - говорит Салтанат Алимова.

Еще одним трендом «постпандемийного периода» стал перевод сервисов и продуктов банка в «цифру». Теперь подать заявку на ипотеку, получить одобрение по ней можно в мобильном приложении банков, либо в личном кабинете на сайте банков, ВТБ здесь не исключение.

- Если говорить о промежуточных показателях выдач, то по итогам октября, омичи оформили в ВТБ жилищные кредиты на сумму более 1 млрд рублей. Всего за январь-октябрь ВТБ предоставил жителям региона более 2,3 тысяч ипотечных кредитов на сумму 8,1 млрд рублей. Приобретая недвижимость в новостройках, клиенты отдавали предпочтение программе ипотеки с господдержкой. Таких кредитов было оформлено чуть более 2 млрд рублей. По семейной ипотеке объем сделок превысил 1,5 млрд рублей, - продолжила эксперт.

При этом основной спрос жителей Омской области сосредоточен на вторичном рынке - на него приходится 64% сделок.

- Для части клиентов по-прежнему является хорошей возможностью оформить льготный кредит на новостройку за счет использования государственных программ поддержки семей: 24% клиентов ВТБ оформляют кредиты в рамках этих программ, из них 18% по семейной ипотеке. Часть клиентов воспользовались инструментом рефинансирования – порядка 11% сделок прошло в рамках этой программы. Что касается способов выбора покупки квартиры, то здесь омичи более консервативны: большинство клиентов банка ВТБ, а это более 70%, активно пользуются услугами агентств недвижимости. Список партнеров банка довольно широк, его можно уточнить у сотрудников в отделениях банка - подытожила Салтанат Алимова.

Банк ВТБ (ПАО).