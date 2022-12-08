Юным влюбленным, зарезавшим всю семью под Омском, предъявят обвинение 20 декабря

Тот самый дом, в котором произошло зверское убийство. ФотоСУ СКР по Омской области

20 декабря прокурор продолжит зачитывать доказательства вины в убийстве троих человек. В громком уголовном деле обвиняются двое несовершеннолетних, которые организовали вооруженное нападение на семью и деревни Юрьевка Павлоградского района. Тогда от ножа для забоя домашних животных из жизни ушли молодая женщина, ее сожитель и дочка-инвалид.

Позже выяснилось, что к нападению причастна еще одна дочь погибшей. Девочка вместе с возлюбленным распланировали убийство, всё совершил сам парень. В живых остался лишь младший брат. Вину тогда они переложили на неизвестно, даже сумели составить фоторобот. Но раскололи ребят следователи. Как раз по поручению главы СКР Александра Бастрыкина группа специалистов приехала в Омск для расследования этого дела.

А всё было завязано на запрете родителей девочки встречаться с ее несовершеннолетним бойфрендом. Причиной тому было его хулиганистое поведение. Поэтому дочь решила покончить с теми, кто препятствовал ее любви.

- Подсудимый в судебном заседании вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, его сообщница признала вину частично, указав, что убивать малолетнюю сестру не планировала, - уточняют в областной прокуратуре.

Сейчас ребятам вменяют пункты «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по которым грозит до 18 лет лишения свободы. Однако, по оценкам экспертов, обвиняемые получат не более 12 лет. Тем более, психолого-психиатрическая экспертиза показала абсолютную вменяемость омских «Ромео и Джульетты».

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