Гараж с секретом: в Омске осудили двух «туристов», организовавших лабораторию по производству наркотиков в погребе гаража

Фото: УФСБ России по Омской области

Омский областной суд вынес приговор уроженцу Санкт-Петербурга и уроженцу Сочи, причастным к созданию подпольной нарколаборатории и межрегиональному каналу наркотрафика из Омской области в другие регионы России.

Жителя Сочи и жителя Санкт-Петербурга, причастных к организации производства «синтетики», силовики задержали в мае 2022 года. Ранее «туристы» уже попадали в поле зрения сотрудников компетентных органов в нескольких регионах Западной Сибири.

В погребе в гараже, находящемся в безвозмездном пользовании задержанных иногородних, сотрудники УФСБ России по Омской области обнаружили нарколабораторию. Там фигуранты дела занимались незаконным производством наркотических веществ.

Фото: УФСБ России по Омской области

При обыске в лаборатории было обнаружено и изъято около 1,5 килограмма мефедрона, что примерно составляет 3 тысячи разовых доз на общую сумму около 3 миллионов рублей, а также оборудование для наркотиков наркотиков и прекурсоры.

Омский областной признал фигурантов дела виновными по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и приговорил к 11 годам колонии строгого режима.

Напомним, ранее в Омске суд вынес приговор трем мужчинам, задержанным на «трассе смерти» с пакетом, в котором было около 5 килограммов мефедрона.

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