Курение вредит здоровью. И общественному транспорту: запуск транспортной сети в Омске переносят теперь уже на 2024 год

Любопытно, что реализоваться проект должен был в этом году, а теперь его пенесли даже не на 2023-ий, а сразу на 2024 год! Фото: пресс-служба администрации города Омска

Платили деньги специалистам из Санкт-Петербурга, заставляли бегать по автобусам студентов СибАДИ, собирали специальные комиссии, советовались с «большими умами», но сдвигов с 2017 года в департаменте транспорта города Омска так и не произошло. Сменилось только руководство. А вот запуск новой транспортной сети вновь переносится. Пока по планам - это 2024 год. Об этом на заседании комитета по транспортной инфраструктуре омского Горсовета заявил директор дептранса Вадим Кормилец.

По информации РИА «ОмскИнформ», это связано с тем, что собранных данных по пассажиропотоку всё еще недостаточно, хотя процесс подсчёта был автоматизирован, и вся информация собирается теперь из системы оплаты и «АСУ-навигации».

- Осуществляется сбор сведений о пассажиропотоке с использованием данных автоматизированной системы проезда и навигационной системы. МП «Пассажирсервис» разработало уникальную программу, которая автоматически анализирует пассажиропоток. Уже проанализировано 58 млн поездок омичей. Но этих данных, к сожалению, пока недостаточно для разработки единой маршрутной сети Омска и агломерации, – сказал Кормилец.

То есть, теперь «аварийное торможение» запуска сети перекладывается на бездушную машину, которая не смогла досчитаться нужного количества пассажиров. Весной и осенью 2022 года тоже был ряд веских причин.

Если вспомнить, проект обновления работы общественного транспорта был запущен еще в 2017 году. Специалисты всё считали-считали, а чиновники всё откладывали. Зато сейчас ведется активная фаза отмены некоторых популярных маршрутов. Омичи могут простоять не менее часа, дожидаясь нужный автобус. На это пассажиры активно жаловались в редакцию «КП-Омск» в период аномальных морозов, которые окутали регион в конце ноября.

- 26 ноября, остановка Заречная. С 18-00 до 18-30 не могла уехать в сторону центра города, 109 автобус ходит с перерывом 40 минут, если не больше. 103 автобуса тоже не было, - рассказывает наша читательница Наталия.

И таких отзывов о работе общественного транспорта много. Из-за сокращения количества маршрутов в «часы пик» приходится в переполненных автобусах добираться до нужных пунктов с пересадками. А в обычное время и вовсе дожидаться с большим интервалом. Такое зачастую происходит с маршрутом №386.

- Сколько можно издеваться над людьми? 4 ноября мой ребенок простоял на остановке «Фабрика нетканых материалов» с 8.10 до 8.50! Специально для ваших специалистов поясняю: это никак не 8 минут, через которые должны ходить маршрутки, как вы нам обещаете. А 40! Почему такое отношение к жителям нашего района. Пусть ваши специалисты прокатятся по 386 маршруту в воскресенье, - писала гневный пост 7 ноября Лилия Гречман-Быкова.

На секундочку, 386 маршрут является вторым и последним, который проходит по улице Омской, а также Орджоникидзе. Сейчас в дептрансе, который оставил на Омской лишь автобус №59, предлагают пользоваться пересадками. Правда, с чего на что пересаживаться - непонятно. 59-ый если и есть, то он «битком».

А вот на улице Орджоникидзе транспортники давно поставили крест. В свое время они заявляли, что здесь нерентабельно запускать общественный транспорт, поэтому маршрутки №386 и муниципального автобуса №63 хватит для всех жителей частного сектора. Однако, чиновники, видимо, забыли или не знают, что помимо ИЖС здесь располагается огромный микрорайон с многоэтажными жилыми домами, которые тоже испытывают огромные проблемы с доступностью общественного транспорта.

А в департаменте транспорта все тешат надеждами омичей, что когда-нибудь всё наладится.

- Построение новой маршрутной сети заключается в том, чтобы пассажир вышел на остановку, какое-то время подождал подвозящий автобус. Может быть, время ожидания составит 10-15 минут, и на этом автобусе выехал на участок дороги, где проходит магистральный маршрут. Автобусы по магистральным маршрутам будут двигаться с минимальным интервалом — 5-6 минут. Не успев выкурить сигарету, пассажир сможет пересесть на магистральный маршрут, - пояснил Вадим Кормилец 8 декабря в Горсовете.

А пока пассажиры дождутся долгожданных изменений, многие уже, видимо, превратятся в заядлых курильщиков, которые ожидая свой автобус будут успевать опустошить целую пачку.

Напомним, что в рамках транспортной реформы в Омске идет масштабное обновление подвижного состава: закупаются автобусы, троллейбусы прямо «с конвейера». Продолжаются изменения некоторых маршрутов и внедрение новых. Планируется, что по центральным улицам будут запущены магистральные автобусы, также появятся некие «подвозящие» и межрайонные. Омичи смогут себе позволить с пересадками доехать до нужной точки. Для экономии средств на проезд предполагается тариф «повременный». Он будет действовать только на транспортных картах, и омичи смогут бесплатно пересесть в течение 45 минут.

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