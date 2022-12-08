«Мы лучше эти деньги будем здесь отдавать»: жители Розовки жалуются на загубленные секции и кружки для своих детей

Местные жители предпочитают спортивные развлечения. Фото: группа во Вконтакте «Розовка!»

Порядка 120 рублей, чтобы доехать из Розовки до Омска, плюс еще рублей 50 на проезд в городском транспорте, и те же 120, чтобы вернуться домой. Такая незатейливая арифметика возникает в голове у жителей села Розовка Омского района, чьи дети грезят спортом или занятиями культурой.

А проблема в том, что в родном поселке, который находится в 30 км от Омска, постепенно исчезли все секции и кружки. Ребятам хочется провести досуг с пользой, но чтобы этого добиться, нужно потратить кучу времени, денег и сил. Стало тяжело даже взрослым. Единственная хоккейная площадка, которая должна была превратиться в мегаспортивный объект, и та на замке. Деньги на ее проект нашлись еще в 2018, а вот строить местные чиновники не стали. Мол, не рентабельно. Ну, конечно, для села в 3,5 тысячи жителей. «КП-Омск» разбиралась в ситуации.

- Люди сейчас не чувствуют поддержки. Такое ощущение, что нет денег и не надо вам. Всё это можно делать, так как в соседних деревнях все развивается, - сетует местная жительница Любовь Белякова.

К слову, Любовь - мама двукратной чемпионки мира по абсолютно реальному бою. Ее дочь Вика тоже начинала свою спортивную карьеру в Розовке. Но постепенно девочке пришлось перебраться в Омск. Опять же, причиной тому стало отсутствие спортивного обеспечения секции.

- Когда Вика начала выигрывать все соревнования, за ней много местных девчонок и мальчишек потянулись. Мы обратились к главе, купить хотя бы борцовский мат, а нам сказали, что это ни к чему, - рассказывает Любовь.

Жители знают, что бюджет их поселке не очень велик. На всё сельское поселение в 2023 году запланировано порядка 10 млн рублей, самой Розовке, по словам депутата Натальи Русских, достанется лишь 4 млн рублей.

- В 90-х годах были отданы земли нашего поселения в аренду «Омскому бекону». Он от нас ушел, вместе с ним ушла и аренда. То есть, в бюджет деньги у нас не поступают. Сейчас мы написали письмо главе Омского района Геннадию Долматову, чтобы 50% от дохода арендованных земель возвращалось нам в Розовку, - уточняет Русских.

Как поясняет народная избранница, все жалобы местных жителей на неочищенные дороги, отсутствие освещения, детского досуга и другие сельские проблемы можно решать. Но нужны инициативные жители, а также постоянные встречи главы поселения с народом. Именно на таких сходах можно решать проблемы родного села.

Местные частично согласны с такой позицией депутата, но многие продолжают недоумевать, почему глава поселения не хочет ничего предприниматься для своей вотчины.

- Четыре года стоит у нас клуб. Зимой там никто не занимается, потому что там холодно. Дети ездят заниматься в поселок Иртышский. Кто-то в Омск. Вроде специалисты есть. Но нам говорят, зарплата маленькая у тренеров, кто придет тренировать. Сделайте коммерческие проекты. Какая разница, куда родителям деньги платить: в Омске или здесь. Мы лучше эти деньги будем здесь отдавать, чем платить за дорогу в город, а также сопровождение ребенка, - негодует мама чемпионки.

Пока вопрос финансового обеспечения села подвис. 14 декабря депутаты должны принять проект бюджета на 2023 и последующие года. В январе запланирован отчет главы поселения о проделанной работе, куда местные депутаты хотят собрать неравнодушных жителей, СМИ и даже главу Омского района. Наверняка, после такой масштабной встречи жизнь у местных постепенно начнет налаживаться.

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