В Омской области 18 ТСО не исполняют график погашения задолженности за газ

Среди нарушителей графика – ООО «ТГКом», МУП «МГКХ» Марьяновского городского поселения, МУП «Москаленский коммунальник» Москаленского и МУП «РСТ» Омского муниципальных районов, а также МП г. Омска «Тепловая компания».

Для соблюдения параметров графика погашения задолженности «Газпром межрегионгаз Омск» уведомил ТСО о неисполнении платежных обязательств и суммах платежей за газ в декабре. Кроме того, поставщик направил письмо в правительство Омской области о содействии в вопросе погашения долга за газ теплоснабжающими организациями.

- Показатели по графику погашения долга можно улучшить до окончания декабря текущего года. Рассчитываем, что теплоснабжающими организациями обязательства по платежам в 2022 году будут соблюдены, – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Антон Сеньков.

Согласно графику, на 1 января 2023 года 49 теплоснабжающих организаций обязаны сократить задолженность до 784 млн рублей и в полном объёме оплачивать текущее газопотребление. По оперативным данным на 1 декабря 2022 года просроченная задолженность за газ теплоснабжающих организаций Омска и Омской области составляет 1,32 млрд рублей. При этом «Газпром межрегионгаз Омск» полностью выполняет обязательства по поставкам газа ТСО.