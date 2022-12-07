Во время визита генпрокурора РФ воздух над Омском был чересчур насыщен оксидом углерода

В ближайшие трое суток ветер не даст смогу скопиться над городом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник предельная концентрация частиц оксида углерода в воздухе над Омском, а именно - в Ленинском округе, была превышена в 1,1 раза. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление гидрометеорологии. В других округах превышений ПДК не наблюдалось.

При этом, когда смог повис над частью города, Омск посетил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Омичи очень надеялись, что высокопоставленный гость обратит внимание на неблагоприятный фактор.

В свою очередь, региональное минприроды пояснило, что смог исходит от котельных и печей, расположенных в частном секторе. Частицы оседают на горожан всего лишь из-за безветрия. А в ближайшие трое суток, благодаря усилившемуся ветру, неблагоприятного прогноза не будет.