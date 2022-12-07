«Не обращаю внимания на такие советы»: омский боец Шлеменко ответил на призывы завершить свою спортивную карьеру

Шлеменко не собирается усаживаться в чиновничье кресло. Считает, что и так приносит пользу обществу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После своего проигрыша Магомеду Исмаилову в поединке, который состоялся в Екатеринбурге 3 декабря, омский боец Александр Шлеменко ответил на общественные призывы завершить спортивную карьеру.

– Я от боя к бою я только набираю обороты, у меня была серьезная травма руки, после которой я целый год восстанавливался. Что касается рекомендаций оставить спорт, я не обращаю внимание на такие советы. И вижу негатив от пары совсем глупых персонажей из ММА, одного из которых я дважды побил, а другой пытается привлечь к себе какое-то внимание, –сообщил спортсмен «СуперОмску».

При этом Шлеменко сообщил, что несмотря на проигрыш, бой был самым громким в ММА за весь год: на YouTube поединок посмотрели больше 4 миллионов человек. Теперь Александр намерен готовиться к следующим боям.