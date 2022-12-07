По десять лет каждому: три омича, задержанные с пакетом мефедрона на 13 миллионов рублей, отправятся за решетку

Фото: УФСБ России по Омской области

В Омской области суд вынес приговор трем мужчинам причастным к незаконному обороту наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области, подсудимых задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий на трассе «Омск-Тюмень». При досмотре у задержанных был обнаружен и изъят пакет с синтетическими наркотиками, который они, вероятно, достали из тайника-закладки неподалеку.

Как выяснила впоследствии экспертиза, внутри пакета находилось около 5 килограммов мефедрона (примерно 10 тысяч разовых доз) на общую сумму около13 миллионов рублей.

Омский районный суд признал двух фигурантов уголовного дела - Абубекирова А.В., Сопельняк Д.В - виновными по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и назначил им 9 лет и 10 лет 6 месяце колонии строгого режима соответственно. Их пособника приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Напомним, ранее в Омске задержали несколько человек, которые возможно причастны международному наркотрафику.

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