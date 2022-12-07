За год в Омске продажи квартир на вторичном рынке упали на 30%

Цены на вторичном рынке очень разнились: от 49 до 78 тысяч рублей за каждый квадратный метр жилья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает пресс-служба омского Росреестра, жители региона стали реже покупать вторичное жилье. Всего за 11 месяцев 2022 года на вторичном рынке приобрели 23,2 тысячи квартир, что на треть меньше цифр, которые сложились в аналогичном периоде прошлого года. Пик спроса в этом году пришёлся на март, когда было заключено больше 3 тысяч договоров купли-продажи. А меньше всего квартир на вторичном рынке омичи покупали в мае - за 31 день приобретено всего 1,3 тысячи жилых помещений. - Исходя из представленных на регистрацию прав договоров купли-продажи, средняя цена за квадратный метр жилого помещения в регионе в январе 2022 года составляла 57 тысяч рублей, в марте выросла до 59,6 тысяч рублей, в мае опустилась до 49,5 тысяч. Дальнейшее оживление спроса на недвижимость повлекло рост ее стоимости. Уже в августе средняя цена за квадратный метр на вторичное жилье в целом по Омской области превысила январский показатель, а в ноябре достигла 61,2 тысяч рублей, — рассказал руководитель Управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин. При этом в октябре 2022 года цена квадратного метра жилья в городе стала рекордно высокой - 71,8 тысячи рублей.

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