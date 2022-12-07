И без вас справимся: в Омской области за ноябрь на треть упал спрос на сотрудников в половине сфер

В целом по Сибири ситуация на рынке труда еще хуже Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области по итогам ноября снизилось количество активных вакансий. Об этом свидетельствуют данные службы исследований портала hh.ru.

Так, в ноябре в регионе спрос на сотрудников упал на 0,7% по сравнению с октябрем. В целом по Сибири за минувший месяц количество вакансий снизилось на 2,1%, по России - на 0,3%.

По данным аналитиков, в Омской области предложений работы стало меньше в половине профессиональных сфер - в 14 из 28. Самое серьезное падение количества открытых вакансий наблюдается в сфере страхования (-29,9%). За ней следуют: добыча сырья (-18,4%); высший менеджмент (-17,5%); безопасность (-13,4%); искусство, развлечения, масс-медиа (-11,8%); строительство, недвижимость (-9,3%); рабочий персонал и управление персоналом, тренинги (по -7,7%); транспорт и логистика (-5%).

Однако во второй половине сфер эксперты фиксируют рост количества вакансий: маркетинг, реклама, PR (+12,5%); административный персонал (+13,1%); банки, инвестиции, лизинг (+10,4%); спортклубы, фитнес, салоны красоты (+9,6%); продажи (+5,7%).

Конкуренция за рабочие места в Омской области по-прежнему на умеренном уровне - на одну вакансию приходится 4,2 резюме. Отметим, норма же составляет 5-6 резюме на вакансию. Не отличается ситуация и в сибирских регионах - 4 резюме на вакансию. В целом по России это показатель ближе к норме - 4,9 резюме на одно рабочее место.

Таким образом, в Омской области и других сибирских сохраняется «рынок соискателя». Компаниям во многих сферах по-прежнему достаточно трудно найти специалистов.

Напомним, по данным омского минтруда, официальная безработица в нашем регионе опустилась до исторического минимума за последние десять и составила всего 0,9%. Не изменила местный рынок труда и частичная мобилизация.

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