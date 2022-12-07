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Происшествия7 декабря 2022 8:10

В Омске телефонного вымогателя денег по схеме «на спасение родственника» отправят под суд

Из почти 700 тысяч рублей, которые мужчина присвоил, вернуть потерпевшим он сумел только восемь
Наталья ВИРКУНЕН
Молодой мужчина из Тюмени вместо того, чтобы идти работать, «разводил» по телефону бабушек, рассказывая им страшилки о ДТП с близкими.

Молодой мужчина из Тюмени вместо того, чтобы идти работать, «разводил» по телефону бабушек, рассказывая им страшилки о ДТП с близкими.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о том, что в ближайшее время под суд отправится телефонный мошенник из Тюмени. 41-летний мужчина раскручивал исключительно сердобольных женщин - звонил им и сообщал о том, что кто-то из близких попал в беду. Как все уже знают, просил немалые суммы денег на взятку, чтобы отмазать от следствия и т.д.

- Обвиняемый, выступающий в качестве курьера, в августе 2022 г. получил от четырех потерпевших денежные средства в общей сумму более 681 тысяч рублей. Указанные денежные средства перевел на счет неустановленного в ходе следствия лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Вину в ходе следствия обвиняемый признал в полном объеме, частично возместил причиненный ущерб в размере 2 тысяч рублей каждой потерпевшей, - рассказали в прокуратуре.

Дело будет рассмотрено в Советском районном суде города Омска.

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