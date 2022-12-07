В Омске телефонного вымогателя денег по схеме «на спасение родственника» отправят под суд

Молодой мужчина из Тюмени вместо того, чтобы идти работать, «разводил» по телефону бабушек, рассказывая им страшилки о ДТП с близкими. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о том, что в ближайшее время под суд отправится телефонный мошенник из Тюмени. 41-летний мужчина раскручивал исключительно сердобольных женщин - звонил им и сообщал о том, что кто-то из близких попал в беду. Как все уже знают, просил немалые суммы денег на взятку, чтобы отмазать от следствия и т.д.

- Обвиняемый, выступающий в качестве курьера, в августе 2022 г. получил от четырех потерпевших денежные средства в общей сумму более 681 тысяч рублей. Указанные денежные средства перевел на счет неустановленного в ходе следствия лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Вину в ходе следствия обвиняемый признал в полном объеме, частично возместил причиненный ущерб в размере 2 тысяч рублей каждой потерпевшей, - рассказали в прокуратуре.

Дело будет рассмотрено в Советском районном суде города Омска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омич взял в кредит 6 млн рублей, добавил своих 400 тысяч и отдал мошенникам

Телефонные мошенники представились потерпевшему «службой безопасности банка» (подробнее...)