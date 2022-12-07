Омская депутат-дебоширка Анна Степаненко вновь замешана в скандальной истории

На минувшие городские выборы омичи шли неохотно, добрая часть электората проголосовала досрочно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Только начал забываться конфликт депутата Омского городского Совета Анны Степаненко с ее соседкой, как вспыхнул новый скандал. Прокуратура признала незаконность финансирования избирательной кампании депутатов VII созыва Омского горсовета от партии «Справедливая Россия».

- В ходе проверки установлено, что Омским фондом регионального развития, сотрудничества и поддержки общественного самоуправления (далее – Фонд) осуществлено пожертвование кандидатам в размере 2 600 000,00 руб. каждой, что противоречит пункту «к» части 6 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», поскольку одним из учредителей Фонда является администрация Октябрьского округа г. Омска, - цитирует ответ прокуратуры сайт омского отделения партии КПРФ.

Запрос в прокуратуру отправлял секретарь Обкома Андрей Алёхин. Нужно отдать должное коллегам из «Коммерческих вестей», которые подняли эту тему еще после сентябрьских выборов. Материал «40 из ларца, одинаковых с лица: омские депутаты горсовета оплачены из одного кармана» тогда колыхнул часть общественности. Но аналитика далась не многим, и зацепились за нее лишь коммунисты, которым в седьмом созыве Горсовета «светило» четыре мандата, а достался лишь один.

На сегодняшний день региональным управлением надзорного органа аккурат к приезду Генпрокурора РФ Игоря Краснова было выдано такое заключение на запрос КПРФ.

- В связи с этим прокуратурой г. Омска в территориальную избирательную комиссию Ленинского округа г. Омска и в Фонд 01.11.2022 внесены представления об устранении выявленных нарушений, которые находятся на рассмотрении, материалы направлены в СУ СК России по Омской области для проведения проверки, - цитирует партия ответ прокуратуры.

Напомним, что сейчас мандаты в Горсовете от омского отделения партии «Справедливая Россия» имеют Анна Степаненко, Наталья Астапчик и Светлана Хиневич.

Коммунисты также отмечают, что в этом скандале замешаны некоторые городские депутаты от партии «Единая Россия», которые входили в так называемую «команду губернатора». Однако выводы делать пока рано, нужно дождаться проверки. В случае обнаружения Следкомом нарушений, КПРФ настаивает на аннулировании результатов выборов на «провинившихся» округах.

Напомним, что выборы депутатов седьмого созыва в Омский городской Совет прошли 11 сентября. Там с колоссальным отрывом победили кандидаты от правящей партии - их оказалось 35, еще один самовыдвиженец, которого на период предвыборной гонки исключили из состава партии за имеющуюся в прошлом судимость. Также мандаты получили три «справедливоросски» и один коммунист. Явка на выборы не превысила 15%.

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