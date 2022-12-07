Житель Омска захламил квартиру так, что оставил без отопления всех своих соседей

Фото: предоставлено УК.

Очередную захламленную от пола до потолка квартиру обнаружили соседи одного из домов в Чкаловском поселке Омской области. Как сообщают сотрудники управляющей компании, после проведенного ремонта системы отопления, один из стояков так и не заработал. Чтобы выяснить, в чем проблема, слесари пошли по квартирам. Обошли всех и проблем не обнаружили. Необследованной оставалась одна-единственная квартира. Но попасть в нее оказалось сложнее, чем думали.

- Ее хозяин появляется редко, преимущественно по ночам, - рассказали соседи. - Да, мыши завелись, но мы кота завели. Воняло тоже, да, думали, из подвала несет.

Каково же было удивление омичей, когда в квартире обнаружили целую гору мусора. От пола до потолка все помещения квартиры оказались забитыми макулатурой, пищевыми отходами и пластиком. форточка раскрыта нараспашку, в результате чего батареи и замерзли.

- Не без труда до хозяина квартиры удалось дозвониться и вызвать на место, но пускать кого-либо в квартиру он отказался категорически и даже пытался скрыться, чему воспрепятствовал ряд местных жительниц, удерживавших оборону вплоть до прибытия полиции, - сообщил источник.

В итоге решить коммунальную проблему удалось, но вот будет ли убрана гора мусора, неясно до сих пор. Хозяин клялся и божился, что отсортирует и выбросит лишнее, но если учесть, что мусор он копил годами, вряд ли станет утруждаться в этот раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белый сапог, тело и лужа крови: житель Омска снял квартиру, а потом жестоко расправился с ее хозяйкой

В Омске парень убил женщину, у которой арендовал квартиру (подробнее...)