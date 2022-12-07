«Холодина на юге Западной Сибири»: Росгидромет предрек Омску недельные морозы на 10 градусов ниже климатической нормы

В среднем в ноябре и первой половине декабря в Омской области холоднее на 7-16 градусов, чем обычно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утренний прогноз погоды для омичей пока не утешает. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшую неделю Западную Сибирь, и в том числе Омскую область, накроют морозы до -34 градусов.

- По-прежнему холодина будет на юге Западной Сибири - Омская, Новосибирская, Кемеровская области и Алтайский край. Тут с 7 по 11 декабря температура прогнозируются на 7-16 градусов ниже климатической нормы, — цитирует синоптика ТАСС.

Еще холоднее в России в эти дни будет на севере Якутиии и в Магаданской области. Местным жителям неделю придется жить при уличных температурах -50 градусов по Цельсию.

И только после 11 декабря, наконец, в Омскую область придет потепление, которого жители региона ждут с середины ноября.

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