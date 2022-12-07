Омские книжные магазины убирают с полок литературу с ЛГБТ пропагандой

Крупные сети книжных магазинов поспешили убрать все книги с намеком на «нетрадиционку». Фото: Михаил ФРОЛОВ

После подписания главой государства закона о запрете пропаганды ЛГБТ и смене пола, омские книготорговцы начали убирать с полок книги, которые могут попасть под действие этого закона. И это несмотря на то, что исчерпывающий список «запрещенной» литературы отсутствует.

Офлайн магазины уже поспешили спрятать от глаз покупателей книги, которые раньше продавали по возрастному цензу 18+. Пока есть возможность реализовать книги с подобным тематическим направлением, с большой скидкой их продают на онлайн маркет-плейсах.

Продажа подобного рода литературы запрещена гражданам любого возраста. А нарушение закона влечёт крупные штрафы — до 5 миллионов рублей для юридических лиц.

- В одном из книжных магазинов крупной федеральной сети не удалось обнаружить сразу ряд самых нашумевших ЛГБТ-романов. Продавец-консультант пояснила, что сегодня купить их уже нельзя: ещё вчера такая возможность была, а вот сегодня уже нет. По её словам, с полок убрали большую часть популярных романов издательства Popcorn Books -«Лето в пионерском галстуке» (18+), «О чем молчит ласточка» (18+) Елены Малисовой и Катерины Сильвановой, произведения Андре Асимана «Назови меня своим именем» (18+), «Найди меня» (18+) и другие. Заказать из этого магазина онлайн также не получится — страницы просто удалены, - сообщает корреспондент 12 канала, прогулявшись по омским книжным магазинам.