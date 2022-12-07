Нетрезвый пенсионер попал под поезд на станции в Омской области

Фото: Восточное МСУТ СК России

Сегодня ночью произошло трагичное событие на станции Марьяновка Омской области. Грузовой поезд применил экстренное торможение, чтобы не столкнуться с пешеходом, но все тщетно.

В момент ЧП вдоль рельсов шел 65-летний мужчина. На звуки машиниста он не реагировал. Как оказалось позже, пенсионер был пьян.

- Машинист, увидев человека, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте, - уточнили в Восточном МСУТ СК России.

Любопытно, что ведомство завело уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. То есть, по сути, в смерти подозревают машиниста электропоезда. Хотя стоит дождаться результатов проверки, чтобы выносить обвинительное заключение.

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