Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2022 3:40

После 12 декабря в Омскую область придет долгожданное потепление

Сервис прогноза погоды Ventusky.com сообщил о повышении дневной температуры до -9 градусов
Наталья ВИРКУНЕН
Через неделю в области будет в среднем на 10 градусов теплее.

Через неделю в области будет в среднем на 10 градусов теплее.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

После 12 декабря в Омскую область придет долгожданное потепление. О том, что дневная температура повысится от -18 до -9 градусов по Цельсию, сообщает сервис прогноза погоды Ventusky.com. При этом ночная температура останется на уровне -17 градусов.

- В среду, 14 декабря, столбик термометра немного опустится - до -11 градусов. Ночные температуры снизятся уже до -23 градусов. Но в четверг температурные показатели снова установятся на уровне вторника - до -9 градусов в дневные часы, - сообщает сервис.

Такой погода продержится вплоть до 18 декабря, а после омичей ждет приятный сюрприз - еще одно небольшое повышение температуры. 18 декабря в светлое время суток температура воздуха не должна опуститься ниже -7 градусов.

В ближайшие сутки в Омской области дневная температура воздуха составит -13…-18 градусов. Ночью - до минус 25 градусов.

КАРТИНА ДНЯ