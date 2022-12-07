Через неделю в области будет в среднем на 10 градусов теплее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После 12 декабря в Омскую область придет долгожданное потепление. О том, что дневная температура повысится от -18 до -9 градусов по Цельсию, сообщает сервис прогноза погоды Ventusky.com. При этом ночная температура останется на уровне -17 градусов.

- В среду, 14 декабря, столбик термометра немного опустится - до -11 градусов. Ночные температуры снизятся уже до -23 градусов. Но в четверг температурные показатели снова установятся на уровне вторника - до -9 градусов в дневные часы, - сообщает сервис.

Такой погода продержится вплоть до 18 декабря, а после омичей ждет приятный сюрприз - еще одно небольшое повышение температуры. 18 декабря в светлое время суток температура воздуха не должна опуститься ниже -7 градусов.

В ближайшие сутки в Омской области дневная температура воздуха составит -13…-18 градусов. Ночью - до минус 25 градусов.