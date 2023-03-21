Омич поверил аферистам и отдал им миллион, обманув реальных работников банка

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

47-летний житель Омска попался на удочку мошенников, находясь в командировке. Подробности рассказали в региональном управлении МВД.

Очередную аферу провернули лжесотрудники банка. Они позвонили омичу и сказали, что некие злоумышленники пытаются оформить на него кредит. Доверившись неизвестным, мужчина отправился в банк, взяв в кредит 1,1 млн рублей.

Его, правда, пытались отговорить специалисты кредитной организации. Но он соврал про цель кредита, оформив деньги на покупку жилья.

Полученные средства омич перевел в «безопасные сейфовые ячейки», чтобы погасить задолженность, которую на него якобы повесили злоумышленники.

Одумался он по возвращении в Омск, когда ему вновь позвонили из лжебанкиры и предложили оформить еще один кредит под залог его квартиры.

Теперь уголовное дело расследует полиция.

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