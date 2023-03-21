Омские чиновники теперь должны отчитываться о доходах в криптовалюте

По итогам отчетов можно будет узнать, кто же из руководителей ведомств является майнером. Фото: Иван МАКЕЕВ

О доходах в криптовалюте теперь должны отчитываться омские чиновники. Соответствующее распоряжение опубликовало министерство регбезопасности.

Теперь каждый руководитель ведомства и рядовой госслужащий должен отчитаться в декларации не только об имуществе и финансовых доходах, но и цифровых активах и валюте.

Между тем, декларации за 2022 год чиновники должны подать уже к 31 марта. Это же касается депутатов и сенаторов. Однако, их данные при публикации на правовых ресурсах будут обезличены, согласно новому законодательству.

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