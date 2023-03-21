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Общество21 марта 2023 10:10

Омские чиновники теперь должны отчитываться о доходах в криптовалюте

Сдать декларации они должны до 31 марта
Андрей ОБНОРСКИЙ
По итогам отчетов можно будет узнать, кто же из руководителей ведомств является майнером.

По итогам отчетов можно будет узнать, кто же из руководителей ведомств является майнером.

Фото: Иван МАКЕЕВ

О доходах в криптовалюте теперь должны отчитываться омские чиновники. Соответствующее распоряжение опубликовало министерство регбезопасности.

Теперь каждый руководитель ведомства и рядовой госслужащий должен отчитаться в декларации не только об имуществе и финансовых доходах, но и цифровых активах и валюте.

Между тем, декларации за 2022 год чиновники должны подать уже к 31 марта. Это же касается депутатов и сенаторов. Однако, их данные при публикации на правовых ресурсах будут обезличены, согласно новому законодательству.

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