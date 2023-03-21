Омич подделал решение суда и зарегистрировал на себя 200 гектаров земли

Омич присвоил себе земли муниципалитета. Фото: Иван МАКЕЕВ

Омская прокуратура завела уголовное дело на омича о мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере.

- Установлено, что в марте 2019 года омич, используя поддельное решение суда о праве собственности на землю, через МФЦ обратился в региональное управление Росреестра, желая зарегистрировать на себя 5 земельных участков общей площадью больше 200 га на территории Юрьевского сельского поселения Кормиловского района, - сообщили в надзорном ведомстве.

В Россреестре обмана не заподозрили и оформили право собственности на мошенника. Недоразумение вскрылось после. В итоге поселению был причинен ущерб в размере более 5 млн рублей.