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Происшествия21 марта 2023 6:50

Омич подделал решение суда и зарегистрировал на себя 200 гектаров земли

Сначала в Росреестре не заметили подлога
Наталья ВИРКУНЕН
Омич присвоил себе земли муниципалитета.

Омич присвоил себе земли муниципалитета.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омская прокуратура завела уголовное дело на омича о мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере.

- Установлено, что в марте 2019 года омич, используя поддельное решение суда о праве собственности на землю, через МФЦ обратился в региональное управление Росреестра, желая зарегистрировать на себя 5 земельных участков общей площадью больше 200 га на территории Юрьевского сельского поселения Кормиловского района, - сообщили в надзорном ведомстве.

В Россреестре обмана не заподозрили и оформили право собственности на мошенника. Недоразумение вскрылось после. В итоге поселению был причинен ущерб в размере более 5 млн рублей.

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