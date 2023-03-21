23 марта в Омске потеплеет до +6 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики Обь-Иртышского управления гидрометеорологии сообщают в своих прогнозах, что через два дня в Омской области установится плюсовая температура.

Сегодня 21 марта ночью было -11...-16 градусов, днем прогнозируют от 0 до -5 градусов. Ветер юго-западного и южного направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Без существенных осадков в течение суток, на дорогах гололедица.

22 марта станет еще немногим теплее. Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью -3…-8 градусов, при прояснении до -14 градусов, днем 0…+5 градусов. На дорогах местами гололедица.

23 марта омичей снова ждут осадки - местами снег, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду. Зато температура пойдет на повышение. Ночью 0…-5 градусов, при прояснении до -10 градусов, днем +1…+6 градусов. На дорогах местами гололедица.