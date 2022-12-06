В Омской области при взрыве газового баллона пострадали два человека

Фото: скриншот видео, предоставленного СУ СК РФ по Омской области

Следком начал доследственную проверку по факту взрыва газового баллона в частном доме под Омском.

По предварительной данным, днем в поселке Полтавка Омской области, 64-летний мужчина принес из сарая в дом газовый баллон, заправленный еще летом, и поставил его у печки отогреваться. Спустя некоторое время раздался хлопок. Тогда пожилой сельчанин зашел в дом, где произошло возгорание газо-воздушной смеси. Он и его супруга, которая находилась на кухне в момент взрыва, получили ожоги разной степени. Семейную пару доставили в медицинское учреждение.

Представители следственного комитета уже выехали на место происшествия для проведения осмотра и проверки, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства трагедии. Кроме того, по итогам всех мероприятий будет принято решение о заведении уголовного дела.

Напомним, по данным ГУ МЧС по Омской области, с начала 2022 года при инцидентах с газовым оборудованием погибли три человека и еще десять пострадали.

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