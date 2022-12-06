В минприроды Омской области прокомментировали смог и зловонные запахи в воздухе

Неизвестно, а продлят ли завтра вновь режим НМУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня министерство природных ресурсов и экологии прокомментировало смог, нависший над Омском, и запахи гари, газа, жженной резины и другие, на которые на протяжении нескольких дней жалуются горожане.

Ведомстве отметили, что данная ситуация не является экстраординарной при режиме неблагоприятный метеорологических условий, который был введен в ночь с 4 на 5 декабря. Можете самостоятельно ознакомиться с полным комментарием.

- То, что мы наблюдаем на протяжении нескольких дней, не является чем-то экстраординарным. К сожалению, это регулярно случаемое явление и именуется НМУ - неблагоприятные метеорологические условия, при которых вещества в воздухе плохо рассеиваются и образуют в приземном слое атмосферы некий туман.

В результате образовавшихся погодных условий в виде тумана и безветренной погоды (полный штиль), высокой влажности воздуха 90% и перепадах температуры, а также от продуктов сгорания котельных, отопительных печей частного сектора, работы двигателей во время прогрева автомобилей наблюдался смог и туман с запахом гари.

По данным ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», причина данного явления заключалась в совокупности атмосферных явлений. Одновременно с этим туман спровоцировал появление в воздухе устойчивого запаха гари. Дым от печных труб частных строений, котельных из-за тумана не рассеивался, а оставался у поверхности земли. Об этом свидетельствуют и данные автоматических пунктов наблюдения за атмосферой воздуха, где наблюдались превышения до двух ПДК (предельно допустимая концентрация) взвешенных частиц РМ2,5. Вся информация о превышениях предельно допустимых концентраций была направлена в Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Омскую межрайонную прокуратуру, - сообщили в минприроды.

Напомним, режим НМУ первой степени опасности продлен на территории Омска и области до 11:00 7 декабря.

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