Губу закатайте: половина омских компаний не планирует повышать зарплату своим сотрудникам в ближайшее время

При этом число омичей, мечтающих о повышении оплаты труда, растет третий год подряд Фото: Даниил ОПАРИН

Портал поиска вакансий SuperJob выяснил, сколько омичей ждут повышения заработной платы и сколько работодателей готовы сделать это.

Согласно результатам опроса, повысить зарплату своим сотрудникам в ближайшее время планируют лишь 27% омских работодателей. В декабре 2021 года готовых пойти на это было было больше - 29%.

44% компаний повышать заработную плату не собираются. При этом 31% организаций рассказали, что с последнего повышения прошло менее 6 месяцев. Еще 30% пересматривали заработные платы от полугода до года назад.

Число омичей, которые мечтают об увеличении оплаты труда, неуклонно растет на протяжении последних трех лет (в 2021 году их было - 42%, в 2020 - 36%). На повышения зарплат еще надеются 46% респондентов. Большая часть из них те, кто моложе 34 лет, и те, кто получают от 80 тысяч рублей в месяц.

Напомним, ранее омичи поделились, что им для счастье будет достаточно 175 тысяч рубелей ежемесячно.

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