Из Готшалка - в Пушкина: 44-летний житель Омска стал по паспорту полным тезкой поэта

Фото: «Омскрегион».

Бывший омский дворник поменял паспорт и стал Александром Сергеевичем Пушкиным. Из-за внешнего сходства с известным русским поэтом, о котором жителю Омска Евгению Готшалку говорили давно, он наконец-таки решился на полную смену своей личности, по крайней мере, официально. На днях Евгений сменил паспорт и стал Александром Сергеевичем Пушкиным.

- Стать Пушкиным омич мечтал с 16 лет, но воплотить мечту ему удалось не сразу. В 2003 году сосед выбил ему четыре верхних зуба и пришлось долго восстанавливаться. Потом мужчина ухаживал за больной матерью. В 2016 году он заказал в мастерской ТЮЗа сюртук, плащ-крылатку и трость, а этим летом начал прогуливаться в таком виде по улицам и ездить на автобусах, - сообщает «Омскрегион».

Фото: страница Евгения ВКонтакте.

При всем этом омский Александр Сергеевич совершенно скромно существует на пособие по инвалидности, работу найти не может, но мечтает играть в театре. Мужчина окончил только 9 классов и когда-то трудился дворником и разносчиком газет. Жители города часто видят на улицах мужчину в цилиндре, в котором узнают хрестоматийного героя.

- Видели его на Космическом проспекте, в шляпе, с тростью...все как положено! Поднял настроение, начали с ребёнком разговаривать о том, кто такой Александр Пушкин, - написала одна из омичек.

При этом сам Евгений сообщил, что уже готовит новый образ для уличных прогулок. Только это будет уже вымышленный литературный персонаж - смена имени и фамилии уже не понадобится.

Также омич поделился планами - собирается найти вторую половину и устроить свою личную жизнь, какую именно фамилию он собирается предложить будущей супруге, Евгений пока не сообщил. Но объявление о серьезном настрое в соцсети разместил.

- Я состою на инвалидности и до сих пор мечтаю о театре. Хотя мне многое поздно, но буду записываться в театральный кружок. Мечтаю встретить свою вторую половинку и путешествовать. Многие девушки, женщины наверняка опасаются, что как только начнётся совместное проживание, они увязнут в рутине и бесконечных домашних делах и заботах. Со всей ответственностью заявляю, с моей стороны никакого бездействия не будет. Я - за равноправие в семье! - написал омский Александр Сергеевич.