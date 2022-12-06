«Проживание комфортнее, чем у некоторых в селе»: мобилизованный из Омской области рассказал о службе в ЛНР

Отправлять фотографии в этом подразделении запрещено. Но наш герой уверяет, бойцы ни в чем не нуждаются, а условия жизни вполне приемлимы. Фото: Александр КОЦ

Сейчас его позывной «Фил», а совсем недавно он имел хорошую должность и высокооплачиваемую работу в Омске. Обычному парню из омской деревни, который давно отслужил в армии, совесть не позволила откосить от мобилизации. Да, он даже об этом и не думал.

В первые дни в первых рядах в поселке Светлом, и почти сразу же был отправлен в зону СВО. В Омской области у него остались пожилые родители, а также пятилетний сын. Третий месяц Фил служит в Луганской народной республике водителем. Своей историей он поделился с «КП-Омск».

Фил, расскажи про своих боевых товарищей

- Из Омской области в моем подразделении было шесть человек, одного из них демобилизовали, потому что он является многодетным отцом. У него три ребенка. Все, кто сюда прибыли - все мобилизованные. Конечно, есть подразделения с опытными контрактниками. В целом, в нашем полку очень много добровольцев, они приходили вместе с мобилизованными.

Страшно там находиться?

- Уже ничего не страшно. Я приехал отдавать долг Родине - не до страха. Сама понимаешь, страх наоборот парализует и не дает действовать. А здесь голова должна быть холодной. Обстрелы, бомбы. Всё доходит. Особенно, если противник какие-то позиции узнает, то долететь все может.

Как устроен ваш быт?

- Условия проживания отличные. Мы сами себе их организовали. Выкопали нормальные окопы, обустроили все деревом. Кровати деревянные с хорошими матрасами. Спать нам удобно. Вода, еда - все есть. Можем иногда организоваться и выехать в магазин, что-то купить. Например, средства гигиены. Или колбасу. Ее здесь достаточно. Кто-то живет в палатках, они просто не успели обустроиться, так как нет времени - ведут боевую подготовку.

Есть ли проблемы с обмундированием?

- Нателка, одежда - все без проблем. Нас полностью одели, обули, дали все возможное для ведения боя. Хорошие бронежилеты дали: по бокам плиты есть - отличные броники.

Привозят ли к вам гуманитарную помощь?

- Из гуманитарной помощи провозят все: еду, обувь одежду, нижнее белье, носки. Разнообразные пилы, электрогенераторы, «буржуйки». Проживание, я бы сказал, комфортнее чем у некоторых в селе. У нас даже есть своя баня. Мы можем там комфортно помыться.

Приходят ли весточки из дома?

- Приходили письма от детей с рисунками. Приятно. А так, по родным соскучился. Естественно, старюсь о них не думать, чтобы не грустить. Особенно по сыну. Уже хочется приехать, его обнять, поговорить. Тем более, ему 5 лет. Это уже сформировавшаяся маленькая личность.

Хоть без имен и фамилий, но можешь передать привет домой.

- Передаю привет родителям, друзьям и близким. Особенно сыну. Спасибо, что пишете, уделяете внимание, ведь это важно для нас. Кто-то пришлет пару строчек, уже душу греет.

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