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Происшествия6 декабря 2022 8:29

В Омске установили причину смерти 34-летней женщины в фитнес-клубе

Следственный комитет продолжает проверку по факту трагедии
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Трагедия произошла в минувший понедельник

Трагедия произошла в минувший понедельник

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следком начал доследственную проверку по факту гибели омички в фитнес-клубе на Левобережье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что утром в понедельник, 5 декабря, в фитнес-клубе Super Club, расположенном по улице 70 лет Октября, во время тренировки скончалась 34-летняя женщина. Сообщение об трагедии поступило в полицию в 11:15 того же дня.

По предварительным данным, причиной смерти женщины стал разрыв аневризмы головного мозга.

- В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в Омском аэропорту скончался пилот самолета, выполнявшего рейс Новокузнецк — Санкт-Петербург.

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