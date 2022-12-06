В Омске установили причину смерти 34-летней женщины в фитнес-клубе

Трагедия произошла в минувший понедельник
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Следком начал доследственную проверку по факту гибели омички в фитнес-клубе на Левобережье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что утром в понедельник, 5 декабря, в фитнес-клубе Super Club, расположенном по улице 70 лет Октября, во время тренировки скончалась 34-летняя женщина. Сообщение об трагедии поступило в полицию в 11:15 того же дня.
По предварительным данным, причиной смерти женщины стал разрыв аневризмы головного мозга.
- В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее в Омском аэропорту скончался пилот самолета, выполнявшего рейс Новокузнецк — Санкт-Петербург.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Командир самолета скончался в Омском аэропорту, выполняя рейс Новокузнецк – Санкт-Петербург
Экстренную посадку совершил второй пилот судна(подробнее...)