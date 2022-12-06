Белый сапог, тело и лужа крови: житель Омска снял квартиру, а потом жестоко расправился с ее хозяйкой

Вещи истекающей кровью женщины омич утащил с собой Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве арендодателя.

По данным следствия, 21 марта 2022 года около 19:30 в квартире, расположенной в доме по улице Богдана Хмельницкого, было найдено окровавленное тело 53-летней омички с ножевыми ранениями.

Найти подозреваемого удалось по «горячим следам». Им оказался 21-летний квартирант убитой.

Фото: СУ СК РФ по Омской области

Как выяснили следователи, безработный парень после ссоры с матерью и отчимом ушел из дома и снял посуточно квартиру, принадлежавшую потерпевшей. 21 марта женщина пришла и потребовала от него деньги за проживание. Платить подозреваемому было нечем, тогда он схватил кухонный нож и несколько раз ударил хозяйку квартиры в спину, тем самым повредив легкое. Женщина скончалась на месте. Парень не растерялся - забрал две банковские карты, деньги и скрылся.

Тело и лужу крови обнаружили родственники, когда пришли в квартиру. До этого они безуспешно пытались дозвониться до потерпевшей.

В настоящее время материалы уголовного дела по статьям «Разбой» и «Убийство, сопряженное разбоем» в отношении омича были переданы в суд, который рассмотрит его по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Заметал следы огнем: в Омске отчим убил пасынка и скинул тело в погреб

Омич убил сына сожительницы и пытался сжечь тело в погребе(подробнее...)