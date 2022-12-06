Приставы наказали двух омичек за работу в казино

Только тюрьма побудила одну из женщин исполнить свое наказание. Фото: Даниил ОПАРИН

За незаконную организацию азартных игр получили свои уголовные наказания две омички. Женщинам было вменено по 150 тысяч рублей штрафа.

Конечно, они были всего лишь исполнителями и работали в подпольном казино в Омске в качестве кассиров-администраторов. Поэтому наказание было не столь суровое, какое могло бы быть. Однако и его они не очень хотели исполнять.

- Исполнительные документы о взыскании с омичек назначенных им штрафов поступили в межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам, - уточнили в пресс-службе судебных приставов.

Одна из них женщин расплатилась с государством после того, как не смогла продать автомобиль. А вот вторая решила в принципе не платить. Правда, такой исход приставов не удовлетворил, поэтому они направили в суд представление о замене наказания, вплоть до лишения свободы.

- Эти действия должностного лица ведомства побудили омичку к тому, чтобы погасить остаток задолженности, выплатив штраф в полном объеме, - уточнили в УФССП по Омской области.

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