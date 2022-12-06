Жители Омска вновь пожаловались на запахи гари и жженой резины

Дышать стало легче, дышать стало вреднее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим НМУ первой степени опасности, объявленный в эти минувшие выходные, омичи смогли прочувствовать на себе в полной мере.

По сообщениям в паблике во «Вконтакте», в разных районах города в воздухе чувствовались запахи химии, гари, газа и даже жженой резины.

- Дмитриева,1/4, сильный запах гари, дымовая завеса как туман. Видимо, с утра так и никто ничего не делает. Ужас, - написала одна жительниц Омска.

Неприятные ароматы витали в воздухе и на Правом берегу.

- Утром на Ермаке воняет гарью, - отметил комментатор.

- Улица Орловского - за окном кошмар! Всё в тумане, вонь немыслимая! Никакие выдуманные нормы не оправдывают такого воздуха, никакие НМУ не должны доводить до такого! С ужасом думаю, как это отражается на здоровье, - написала одна из омичек.

Жители Омска отметили, что от химического зловонья не спасают даже закрытые окна.

Десятилетие задыхается, не видно домов, все в дымке, снег черный, машины черные, деревья черные, закрытые окна не помогают..., - посетовал горожанин.

Автор текста полагает, что происходящее так или иначе в грядущем отразится на нашем здоровье. Между прочим, Омск находится на третьем месте среди городов-миллионников по онкозаболеваниям.

Напомним, режим НМУ первой степени опасности был продлен в Омске и области до 11:00 сегодня, 6 декабря.