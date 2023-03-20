В природном заказнике Омской области обнаружили тонну незаконно выброшенных останков животных

На территории заказника открыты различные эко-тропы и эко-маршруты. Фото: управление по охране животного мира Омской области.

В природном зоологическом заказнике омской области регионального значения специалисты Россельхознадзора обнаружили около тонны привезенных и сваленных здесь останков животных. Сейчас ведомство с привлечением специалистов из правоохранительных органов устанавливает обстоятельства появления свалки биологических отходов.

- В ходе осмотра земельного участка установлено, что биологические отходы общей массой более тонны были выгружены, предположительно, с грузовой автомашины, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отобранные образцы проб патологического материала - костей, мышечной ткани предположительно трупов крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей - были направлены в лабораторию для исследований, чтобы исключить распространение особо опасных болезней.

При этом на территории Калачинского и соседнего Кормиловского районов работают несколько скотоводческих и забойных предприятий.