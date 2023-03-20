Во время матча в Омске фанат ХК «Металлург» продемонстрировал свастику

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Омска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гостя из Магнитогорска. Мужчина приехал на хоккейный матч, который состоялся в спорткомплексе «G Drive Арена» между ХК «Металлург» И «Авангард». На арене, где присутствовало 10 тысяч зрителей, мужчина находился с барабаном, оклеенным элементами нацистской символики.

- Сам мужчина пояснил, что по прибытию в Омск на игру с местной командой организаторами магнитогорского фанатского клуба ему был выдан барабан со стикерами, на содержание которых он не обратил внимание, - пояснили в пресс-службе суда.

Поэтому и своей вины в совершении административного правонарушения фанат не признал. От наказания такая позиция его все равно не спасла. За публичное демонстрирование нацистской символики, да еще и в присутствии более 10 000 человек, а также возможное попадание изображения в трансляцию матча, суд пришел к выводу, что содеянное носит характер общественной опасности. В качестве наказания мужчине предстоит провести 7 суток в камере.