Омский следком разбирается в причинах гибели 40-летнего монтера троллейбусной сети

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омские следователи завели уголовное дело по факту смерти 40-летнего электромонтера муниципального предприятия «Электрический транспорт» за нарушение требований по охране труда.

- По версии следствия, 8 марта 2023 года около 15 часов во время проведения ремонтных работ контактной сети в троллейбусном депо, расположенном на улице 2-я Солнечная в городе Омске, электромонтер, находившийся на площадке автоподъемника, в результате обрыва электропровода упал с высоты 5 метров, - сообщили в ведомстве.

Сразу после случившегося пострадавшего с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в больницу, но медики не смогли его спасти - от полученных травм мужчина скончался. Расследование продолжается.