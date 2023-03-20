Омич нарвался на лотерейный выигрыш в интернете, но потерял деньги на регистрации шальных денег

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омская полиция сообщила об очередном случае дистанционного мошенничества. 70-летний омич накануне в соцсетях увидел рекламу лотереи. Перейдя по ссылке, пожилой мужчина узнал, что ему предоставлен бесплатный лотерейный билет, который он сразу же решил использовать. При этом сначала мужчина выиграл 200 рублей. Это его воодушевило и он купил еще два лотерейных билета. Один билет оказался пустым, а второй принес «выигрыш» в размере 350 тысяч. Чтобы получить свой приз, пенсионер зарегистрировался на сайте и ввел данные банковской карты.

– Далее на экране компьютера потерпевшего стали появляться различные всплывающие окна, по ссылкам которых он проходил и совершал переводы денежных средств по оплате различных услуг, чтобы получить выигрыш – страховка, госпошлина, заявка на получение. В совокупности мужчина совершил 8 транзакций на 16 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Заведено уголовное дело, расследование идет.